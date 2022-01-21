Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yolcu otobüsündeki bir valizde esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan bir kişinin valizinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, valizin sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsü Anadolu Otoyolunda durduruldu.
Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcunun üzerinde ve bagajdaki valizlerinde yapılan aramada 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Düzce Otobüs Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:59
- 16:52
- 16:50
- 16:35
- 16:43
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz