İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Karapazar Mahallesi'nde 20 bin lira değerindeki demir hurdası ile çeşitli malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişiyi saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.