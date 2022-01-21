Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da park halindeki araçtan mazot çalan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da park halindeki bir araçtan mazot çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, park halindeki bir aracın depo kapağını kırarak mazot çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda, şüphelinin 32 yaşındaki İ.H.F. olduğunu tespit edildi.
Operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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