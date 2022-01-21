Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 15:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van Gölü tuzlu ve sodalı olmasına rağmen buz tuttu
Yaşanan kuraklıktan dolayı suyu büyük oranda çekilen Van Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.
Son yılların en soğuk kışının yaşandığı Van'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi günlük yaşamı da zorlaştırdı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 30, gündüz de 10 dereceye kadar düştüğü kentte, suyu tuzlu ve sodalı olan Van Gölü'nün bazı bölgeleri buzla kaplandı.
Gölün donması karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yüzeyde oluşan 30-40 metrelik buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.
Etiketler: Hava Durumu Van Van Gölü
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