Şekeroba Tarımsal Kalkınma Başkanı Bilal Nadir Demir, ilçe genelinde etkili olan kar nedeniyle Beyoğlu ve Şekeroba mahallelerinde yaklaşık 10 ahırın çatısının çöktüğünü söyledi.

Çökme sonucu ciddi anlamda hasar gören ahırlarda 12 büyükbaşın telef olduğunu anlatan Demir, birçok kişinin de zarar gördüğünü ifade etti.