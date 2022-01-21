Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karda direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çarptı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücü refüje çarptı. O anlar kar manzarası çekmek isteyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla refüje çarpıp savruldu.
O anlar, arkadan gelen bir aracın içinde kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Elazığ Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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