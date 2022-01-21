Kaza Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla refüje çarpıp savruldu.

O anlar, arkadan gelen bir aracın içinde kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.