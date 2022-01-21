Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.
Sümer Mahallesi'nde 12 katlı binanın ilk katından duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Dairede oturan görevdeki polis memuru da evine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.
Son Haberler
- 15:29
- 15:24
- 15:21
- 15:11
- 14:56
Sıradaki Haber
Karda direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz