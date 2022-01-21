Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, Dağçeşme Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, KHK ile daha önce tasfiye edilen askeri öğrenciler M.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Zanlılar işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.