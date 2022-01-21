Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, Dağçeşme Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, KHK ile daha önce tasfiye edilen askeri öğrenciler M.K. ve İ.K. gözaltına alındı.
Zanlılar işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.
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