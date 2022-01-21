Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki uygulama sırasında Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.