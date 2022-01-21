Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Başkentte, Afganistanlı 57 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki uygulama sırasında Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ankara
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