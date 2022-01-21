Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi Kanlıca Mahallesi'nde gözaltına aldı.
FETÖ'nün Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir derneğe üye olduğu öğrenilen M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar FETÖ
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