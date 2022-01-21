Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yürürken kafasına kar kütlesi düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Karabük'te kaldırımda yürürken bir kadının üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Yere düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının ölümden döndüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, dün Fevzi Fırat Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen genç bir kızın üzerine iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi düştü.
Genç kız, çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruldu.
Çevredekilerin yardımına koştuğu genç kızın başını yere çarparak hafif yaralandığı ancak hastaneye gitmek istemediği ve birlikte yürüdüğü 2 kişiyle birlikte uzaklaştığı öğrenildi.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Karabük Kar Yağışı
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