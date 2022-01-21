Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak’ta polisler çocuklarla kar topu oynadı
Şırnak'ta karne alan çocuklar, polisler ile kar topu oynayarak, naylon poşetlerle kayarak çıkardı. Polisler ellerine aldıkları naylon poşetlerle çocuklarla birlikte kaydı.
Şırnak'ta karne alan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu personelleri ile kar topu oynadı.
Daha sonra polisler çocuklarla birlikte naylon poşetlerle karda kaydı. Polislerle eğlenceli vakit geçiren çocuklardan Özcan Dekçi, “Canımız sıkıldı. Polislerin yanına gittik. 'Canımız sıkılıyor beraber kar topu oynayalım' dedik. Sonra beraber oynadık ve kaydık. Çok da eğlendik. Polislere teşekkür ederiz” dedi.
Sercan Yılmaz ise, "Çok eğlendik, polisler bize hediyeler verdiler” dedi.
Etiketler: Kar Yağışı Polis Şırnak
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