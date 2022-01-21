Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar küreme devrildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.
D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Küçük, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Yol bir süre ulaşıma kapandı
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
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