Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2025 19:50

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk çeyrekte 10 milyondan fazla yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın ilk çeyreğinde 60 bin 920 uçuş ile toplam 10 milyon 302 bin yolcuya hizmet verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk çeyrekte 10 milyondan fazla yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, havalimanında, 2025 yılının ocak-mart aylarını kapsayan dönemdeki yolcu ve trafik sayılarına göre dış hat yolcu sayısındaki büyüme dikkati çekti.

Havalimanını yılın ilk çeyreğinde kullanan dış hat yolcu sayısı 5 milyon 982 bin 312'ye ulaştı. Aynı dönemde iç hatta ise 4 milyon 320 bin yolcu havalimanından seyahat etti.

Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 14 bin ton kargo taşındı

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam uçuş sayısı 60 bin 920'ye yükselirken, yolcu sayısı da 10 milyon 302 bin olarak kayıtlara geçti.

Yılın aynı döneminde yolcu sayısındaki artış taşınan kargoya da yansıdı. Havalimanında bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 14 bin ton kargo taşındı.

Havalimanında mart ayında, iç hatlarda 8 bin 852 uçuş ve 1 milyon 457 bin 332 yolcu, dış hatlarda ise 12 bin 87 uçuş ve 1 milyon 957 bin 477 yolcu sayısına ulaşıldı.

Mart ayında toplamda 20 bin 939 uçuş ile 3 milyon 414 bin 809 yolcuya hizmet verildi.

ETİKETLER
Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul
Sıradaki Haber
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 52 tane yoğun bakım yatağı kaldı
19:59
Altının ons fiyatı ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşıyla rekor yeniledi
19:58
Yurt genelinde kar yağışı ve don bekleniyor
20:21
Suriye ile Güney Kore diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşma imzaladı
19:36
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
19:31
Çin, tarife gerilimi nedeniyle ABD'den film ithalatını azaltacak
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ