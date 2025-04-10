Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk çeyrekte 10 milyondan fazla yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, havalimanında, 2025 yılının ocak-mart aylarını kapsayan dönemdeki yolcu ve trafik sayılarına göre dış hat yolcu sayısındaki büyüme dikkati çekti.

Havalimanını yılın ilk çeyreğinde kullanan dış hat yolcu sayısı 5 milyon 982 bin 312'ye ulaştı. Aynı dönemde iç hatta ise 4 milyon 320 bin yolcu havalimanından seyahat etti.

Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 14 bin ton kargo taşındı

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam uçuş sayısı 60 bin 920'ye yükselirken, yolcu sayısı da 10 milyon 302 bin olarak kayıtlara geçti.

Yılın aynı döneminde yolcu sayısındaki artış taşınan kargoya da yansıdı. Havalimanında bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 14 bin ton kargo taşındı.

Havalimanında mart ayında, iç hatlarda 8 bin 852 uçuş ve 1 milyon 457 bin 332 yolcu, dış hatlarda ise 12 bin 87 uçuş ve 1 milyon 957 bin 477 yolcu sayısına ulaşıldı.

Mart ayında toplamda 20 bin 939 uçuş ile 3 milyon 414 bin 809 yolcuya hizmet verildi.