Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2025 19:35

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
[Fotograf: AA]

Ardahan'da yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Minübüs sürücüsü Dursun Demir, Rize'den Iğdır'a gitmeye çalıştığını, ancak yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Demir, "Rize'den yola çıktık. Sahara geçidinde yolda kaldık. Yoğun buzlanma var. Ekipler çalışmaya başladı, inşallah az sonra devam edebileceğiz." dedi.

Posof Ilgar dağında da yoğun yağış nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor.

ETİKETLER
Ardahan Kar Yağışı Buzlanma
Sıradaki Haber
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 52 tane yoğun bakım yatağı kaldı
19:59
Altının ons fiyatı ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşıyla rekor yeniledi
19:58
Yurt genelinde kar yağışı ve don bekleniyor
19:53
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk çeyrekte 10 milyondan fazla yolcu kullandı
20:21
Suriye ile Güney Kore diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşma imzaladı
19:31
Çin, tarife gerilimi nedeniyle ABD'den film ithalatını azaltacak
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ