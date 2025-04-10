Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Ardahan'da yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Minübüs sürücüsü Dursun Demir, Rize'den Iğdır'a gitmeye çalıştığını, ancak yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Demir, "Rize'den yola çıktık. Sahara geçidinde yolda kaldık. Yoğun buzlanma var. Ekipler çalışmaya başladı, inşallah az sonra devam edebileceğiz." dedi.

Posof Ilgar dağında da yoğun yağış nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor.