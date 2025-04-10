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Türkiye
AA 10.04.2025 16:25

Meteorolojiden kar, rüzgar ve zirai don uyarısı

Yurdun bazı kesimlerinde kar, rüzgar ve zirai don etkili olacak. Yağışlara ve fırtınaya bağlı olarak, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojiden kar, rüzgar ve zirai don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın Batı Karadeniz'de beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, bölgenin kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'de beklenen kar yağışının yarın öğle saatlerinde Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.

İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yağışlara ve fırtınaya bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ riski, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İç ve kuzey kesimlerde zirai don uyarısı

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor.

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, yarın gece ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don uyarısında bulunuluyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

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