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Türkiye
İHA 10.04.2025 17:05

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı Bahçelievler Belediyesi tarafından yenilendi.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki Salı pazarında bıçaklanarak öldürüldü.

Minguzzi ailesini tehdide soruşturma
Minguzzi ailesini tehdide soruşturma

Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilip, çevresine zarar verildi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri sökülen çitleri yeniledi ve koparılan çiçekleri tekrar ekti. Mezarı onarıldıktan sonra dağıtılan oyuncaklar toplanıp Minguzzi'nin kabrinin başına yerleştirildi.

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin tahrip edilen mezarı onarıldı

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