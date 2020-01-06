Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı 186 metre uzunluğundaki füze gemisi "Mareşal Ustinov", yapılan planlamaya göre Marmara Denizi'nden giriş yaptıktan sonra demir atmak üzere Sarayburnu'na gitti.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Rus savaş gemisi Karaköy açıklarına demirledi.https://t.co/B71NYzgE5F pic.twitter.com/BXSxCvi5bQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2020

"Mareşal Ustinov", İstanbul Boğazı'ndaki kuvvetli akıntı nedeniyle yanaşma manevrası tehlikeli görüldüğü için Moda açıklarındaki demir mevkisine alındı.

Rus savaş gemisine, Moda açıklarına seyri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör eşlik etti.

"Mareşal Ustinov" seyrini tamamladıktan sonra Moda açıklarında demirledi.

Kaynak: AA, DHA