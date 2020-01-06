Van'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20'yi gördüğü Çaldıran'da, ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tuttu.

Buz tutan yerlerden biri ise mandaların beslendikleri Kaz Gölü oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran'da mandalar, göl tabanındaki yosunlar ile besleniyor.

Mandaların kısmen donan gölün dibindeki yosunları yeme anları ve buzlu sudan çıktıklarında suların yüzlerde donarak sarkıtlar oluşturması doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: TRT Haber