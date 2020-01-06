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Hatay'da 20 adrese uyuşturucu baskını: 23 gözaltı06 Ocak 2020 Pazartesi 11:54 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:56
Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlattı.
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin, adreslerinde bulunamayan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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