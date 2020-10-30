Haber Giriş: Kaynak: AA
Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikke ile yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B. ve Ü.K'nin, ellerindeki Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikkeyi satmaya çalıştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Teknik takibe alınan H.B ve Ü.K, jandarmanın kentte düzenlediği operasyonda, satmaya çalıştıkları 3 bin 988 sikke ele yakalandı.
Sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, zanlılar hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:18
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