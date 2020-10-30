Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.B. ve Ü.K'nin, ellerindeki Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 988 sikkeyi satmaya çalıştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibe alınan H.B ve Ü.K, jandarmanın kentte düzenlediği operasyonda, satmaya çalıştıkları 3 bin 988 sikke ele yakalandı.

Sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, zanlılar hakkında da yasal işlem başlatıldı.