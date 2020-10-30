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Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oljrjxauoL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:18
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