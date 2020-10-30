Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.