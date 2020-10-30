Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunbağ Mahallesi'nde terör örgütü TKP/ML şüphelilerinin farklı alanlara yazı yazarak terör propagandası yaptığını tespit etti.
Ekipler, kamera kayıtlarından zanlıların A.H.A. ve E.A. olduğunu belirledi.
İki şüpheli, üzerlerinde terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen "çalışma notları" ile gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:51
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