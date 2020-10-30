Kayseri'de bir kişi, koronavirüs vakası ile temas ettiği için evde karantina altındaydı.

Ancak evinde izole olması gereken kişi, karantinayı delerek dışarı çıktı, polis kontrol noktasında yakalandı

Hakkında tutanak hazırlanan kişi için soruşturma başlatıldı. Çünkü, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak, kanunlara göre suçtu.

Karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen kişiler hakkında idari para cezasının yanı sıra dava da açılıyordu.

Tedbire uymayan kişinin 1 yıla kadar hapsi istendi

Karantinayı ihlal eden kişi hakkında iddianame düzenlendi. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.