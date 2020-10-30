Polis ekipleri, kentin yoğun noktası Saraçlar Caddesi'ndeki denetimde maskesini düzgün takmayanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Maskesi çenesinde olan birçok kişi polisi görünce maskesini düzeltti.

“Maskeyle nefes alamıyorum, bayılayım mı burada?”

Maske takmadığı için işlem yapılan Mahmut Öztürk, "Neden maskenizi takmıyorsunuz?" sorusuna, "Hastayım, rahatsızım. Astımım, bronşitim, şekerim ve tansiyonum var. KOAH hastasıyım. Raporlarım da var. Taktığım zaman nefes alamıyorum, tıkanıyor burnum. Ben bayılayım mı, düşeyim mi burada?" yanıtını verdi.

"Hastasınız, maske takmazsanız bir de koronavirüs kapmaktan korkmuyor musunuz?" sorusuna da Öztürk, "Hayır, doktora gittim. Bende bir şey yok Allah’ıma şükürler olsun." dedi.

Öztürk, cebinden çıkardığı toplu taşıma biniş kartını "rapor" diye gazetecilere gösterdi.