Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin lira para cezası
Konya'nın Kulu ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 8 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, MOBESE kameralarından otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen İ.K, trafik ekiplerince durduruldu.
Sürücüye drift yapmaktan ve abartı egzoz kullanmaktan 8 bin 200 lira para cezası kesildi.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan İ.K. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:57
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