Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için Tunceli Valiliğinin talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordine edilen arama faaliyetlerinde 45 kişilik ekip, sabah saatlerinde baraj gölü ve kıyıya yakın alanlarda arama çalışmalarına yeniden başladı.

Botlarla baraj gölüne açılan ekipler, Doku'nun bulunması için aramalarda 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce şamandıraların konulduğu baraj gölünde, AFAD'a bağlı dalgıçlar da su altında arama çalışması gerçekleştiriyor.

16 günde toplam 150 saatlik dalış gerçekleştirilen çalışmalarda Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında yoğunlaştırılan arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

Ne olmuştu?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce, 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.