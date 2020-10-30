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Adıyaman'da 149 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 149 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 149 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:02
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