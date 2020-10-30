Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ilçeye zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiğini söyledi.

Kadirli ilçesinde koronavirüs sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Arık, düğün ve cenaze için ilçeye gelenlerin virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını söyledi.

Arık, Sivas'tan gelen bir vatandaşın 17 kişiye, Gaziantep'ten gelen vatandaşın ise 7 kişiye virüs bulaştırdığını ifade etti.

İlçeye giriş yapanlara 14 gün karantina uygulanacak

2 Kasım Pazartesi günü saat 07.00’den itibaren Osmaniye'ye bağlı ilçeler ile Kadirli'nin sınır komşuları olan Kozan, Andırın, Ceyhan ilçeleri hariç diğer il ve ilçelerden gelen vatandaşların, 14 gün süreyle belirtecekleri adreste karantinaya alınacak.

Ancak ticari faaliyetler yürüten şirket, şahıslar ve tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile ilçeye gelen kamu görevlilerinin kapsam dışında tutulmasına karar verildi.

Aile ve akraba ziyaretleri kısıtlandı

İlçede aile ve akraba ziyaretleri ile kadınların ekmek yapmak ve gün gibi toplantılarına da kısıtlama getirileceğini aktaran Arık, düğün ve cenazelerin yemekli yapılmayacağını belirtti.

Köy ve mahalle muhtarları ile kolluk kuvvetlerinin gerekli denetim ve çalışmaları yapacaklarını aktaran Arık, “Vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen konusuna mutlaka dikkat etmelerini istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasınlar. Dışarıda bulunmak zorunda olanlar ise mesafeyi korusunlar, mutlaka maske taksınlar" dedi.