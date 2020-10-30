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Adana'da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana'da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Ferhatlı Mahallesi'nde S.K.'nin evinde esrar yetiştirerek sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 lira ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, S.K.'yi gözaltına aldı, bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:00
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