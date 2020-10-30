Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Ferhatlı Mahallesi'nde S.K.'nin evinde esrar yetiştirerek sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 lira ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, S.K.'yi gözaltına aldı, bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

