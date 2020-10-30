Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da sahte içki operasyonu: 1060 litre ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da düzenlenen operasyonda 1060 litre sahte içki ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı adreste damıtma cihazı ve içki yapımında kullanılan çok sayıda materyal bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkede son zamanlarda meydana gelen sahte içki zehirlenmeleri vakaları nedeniyle yapılan çalışmalar sonucu M.D'nin ikametinde arama gerçekleştirildi.
Adreste 1060 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 1 damıtma cihazı ve çok sayıda materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. ve H.T. adli mercilere sevk edildi.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:51
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