İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkede son zamanlarda meydana gelen sahte içki zehirlenmeleri vakaları nedeniyle yapılan çalışmalar sonucu M.D'nin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Adreste 1060 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 1 damıtma cihazı ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve H.T. adli mercilere sevk edildi.