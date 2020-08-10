Rize'de toprak altında kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
Rize'de şiddetli yağışın etkisiyle kayan toprak, seyir halindeki bir otomobili altına alıp sürükledi. Otomobildeki 4 kişi güçlükle kurtarıldı.
Rize'de etkili olan şiddetli yağmur, toprak kaymaları ve su baskınlarına yol açtı.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmurun etkisini artması üzerine merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprak kaymaları meydana geldi. Mahalledeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı.
Gündoğdu-Veliköy yolunda şiddetli yağışın etkisiyle kayan toprak, seyir halindeki bir otomobili altına alıp sürükledi. Otomobildeki 4 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Olaydan yara almadan kurtulan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrol amacıyla hastaneye götürüldü, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan yağış nedeniyle bölgedeki derelerin su debisinde de yükselme meydana geldi.
Karayolları ve belediye ekipleri, toprak kayması meydana gelen yollarda çalışma başlattı, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.