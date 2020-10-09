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Rize'de karantinayı ihlal eden 66 kişi yurda yerleştirildi
Rize'de karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 66 kişi yurda yerleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak karantina kuralını ihlal eden 66 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, kurallara uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı, adli işlem de başlatılacağı belirtildi.
Etiketler: rize karantina ihlali kyk yurdu koronavirüsSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 16:23
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