Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla bir kişinin, elinde bulundurduğu Asur dönemine ait eserleri 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı 5 taş ele geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen taşlar, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.