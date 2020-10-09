Haber Giriş: Kaynak: DHA
Asur dönemine ait taşları 200 bin liraya satmak isterken yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı 5 adet taşı, 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri arayan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla bir kişinin, elinde bulundurduğu Asur dönemine ait eserleri 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı 5 taş ele geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince ele geçirilen taşlar, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: kabartmalı taş asurSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 16:24
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