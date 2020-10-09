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Düzce'de çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece denizde oluşan hortum, sahil şeridinde bulunan evlerin çatısı uçtu, elektrik ve telefon nakil hatları devrildi.
Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkiinde dün gece saatlerinde denizde hortum oluştu.
Büyük gürültüyle kıyaya gelen hortum, sahil şeridindeki 3 evin çatısını söktü, elektrik ve telefon nakil hatlarını devirdi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede ikamet eden Halis Yılmaz, gece çok büyük bir uğultuyla uyandıklarını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Hortumun denizden geldiğini anlatan Yılmaz, "Çok büyük bir gürültü oldu. O saatten sonra uyumak mümkün olmadı. Buradaki elektrik direklerini ve evlerin çatısını uçurdu. Zararımız büyük" dedi.
Bölgede, elektrik ve telefon nakil hatlarının onarımı için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: düzce Akçakoca Hortum denizde hortumSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 15:33
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