Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkiinde dün gece saatlerinde denizde hortum oluştu.

Büyük gürültüyle kıyaya gelen hortum, sahil şeridindeki 3 evin çatısını söktü, elektrik ve telefon nakil hatlarını devirdi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede ikamet eden Halis Yılmaz, gece çok büyük bir uğultuyla uyandıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hortumun denizden geldiğini anlatan Yılmaz, "Çok büyük bir gürültü oldu. O saatten sonra uyumak mümkün olmadı. Buradaki elektrik direklerini ve evlerin çatısını uçurdu. Zararımız büyük" dedi.

Bölgede, elektrik ve telefon nakil hatlarının onarımı için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]