Haber Giriş: Kaynak: İHA
E-5'te kamyonet yan yattı, yoğun trafik oluştu
[Fotoğraf: İHA]
E-5 Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet, kaldırıma çarparak yan yattı. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, kamyonette patlayan boyalar etrafa saçıldı, bölgede yoğun trafik oluştu.
İstanbul E-5 yan yol Saadetdere mevkiinde Salih Mutlu’nun kullandığı boya yüklü kamyonet, seyir halinde iken freni patlayarak kaldırıma vurarak yan yattı.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
E-5 yan yolda yatan kamyonet sebebiyle Beylikdüzü-Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu.
Olay yerine giden polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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