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Ankara'da COVID-19 denetimlerinde 615 kişiye 1 milyon 99 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da son bir ayda yapılan koronavirüs denetimlerinde kurallara uymayan 615 kişiye toplam 1 milyon 99 bin 380 lira para cezası kesildi.
Ankara'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 615 kişiye 1 milyon 99 bin 380 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
İlimizde 8 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında re’sen ve ihbar üzerine yapılan denetimlerde izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye 1.099.380 lira idari para cezası uygulanmıştır. pic.twitter.com/i6DK0rdQAL— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 9, 2020
Valilik ayrıca vatandaşlara bireysel tedbir alarak kurallara uyma çağrısı yaptı.
Etiketler: ankara koronavirüs denetimleri Ankara ValiliğiSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 15:02
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