Ankara'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan 615 kişiye 1 milyon 99 bin 380 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İlimizde 8 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında re’sen ve ihbar üzerine yapılan denetimlerde izolasyon kuralını ihlal eden 615 kişiye 1.099.380 lira idari para cezası uygulanmıştır. pic.twitter.com/i6DK0rdQAL — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 9, 2020

Valilik ayrıca vatandaşlara bireysel tedbir alarak kurallara uyma çağrısı yaptı.