Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Ercan Baydur, otomobilini, camlarını söktüğü ve işletmecisi olduğu kahvehaneye park etti.

Baydur, şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından otomobilinin zarar görmemesi için kapalı bir alan aradığını ancak bulamadığını söyledi.

Bunun üzerine aracını kahvehanenin içine aldığını anlatan Baydur, uyarı geçene kadar otomobilinin yerinde kalacağını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Dursun Toklucuk ise ilk kez kahvehanede bir otomobil gördüğünü ve çok şaşırdığını ifade etti.