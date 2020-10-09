Balıkesir'in Gönen ilçesinde anız yakan arsa sahipleri uyarıldı.

Gönen ilçe Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Ovası'nda devam eden çeltik hasadı sonrasında çiftçilerin tüm uyarılara ragmen anız yaktıklarının tespit edildiğini söyledi.

İlçe jandarma ekipleri tarafından arsa sahiplerine toplamda 80 bin 358 lira ceza kesildiğini belirten Yurt, "Devam eden COVID-19 tedbirleri kapsamında ilçede yaşanan sıcak iklim şartlarında yakılan anızların vatandaşların sağlıklarını olumsuz etkilememesi gayreti içindeyiz. Bu yangınlara çevrede yaşayan vatandaşlarında duyarlı olması ve belirledikleri ihbar numaralarına bildirmelerini istiyoruz" dedi.