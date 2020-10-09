Halil Sezai hakkındaki iddianame hazırlandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianameyi hazırladı. Sezai hakkında 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da komşusunu darp etmesine dair hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi.
Sezai'nin hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ile silahla yaralama ve tehdit suçlarını işlediği öne sürüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianameyi hazırladı. Sezai hakkında 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor. https://t.co/8T0OSpNShh pic.twitter.com/EogkccXwHC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2020
Şüphelinin tüm suçlarından toplam 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
15 Eylül'de çıkan tartışmada Sezai,, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Emniyette ifade verip serbest bırakılan Sezai, olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine tutuklanmıştı.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından Sezai'nin yargılanmasına Anadolu Adliyesi'nde başlanacak.