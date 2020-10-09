Haber Giriş: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon araçlara çarpmadan 2 kilometre geri geri gitti
Ankara'da yokuş çıkarken freni boşalarak, gelen araçların üzerine doğru 2 kilometre geriye giden kamyon, sürücünün müdahalesiyle refüje çarpıp, karşı şeride geçerek durdu. Kamyon, şans eseri hiçbir araca çarpmadı. O anlar kameralara da yansıdı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Özal Bulvarında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akyurt ilçesinden Ankara yönüne giden Kasım Aymergen yönetimindeki kamyonun hava tüpüne çarptı. Bunun üzerine freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı.
Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için manevralar yapmaya başladı. Yoğun trafik içinde yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in müdahalesiyle refüje çarparak karşı geçtikten sonra durdu.
Hiçbir araca çarpmayan kamyonun sürücüsü Aymergen, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı karşı şeritten gelen bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi.
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