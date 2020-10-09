Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Özal Bulvarında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akyurt ilçesinden Ankara yönüne giden Kasım Aymergen yönetimindeki kamyonun hava tüpüne çarptı. Bunun üzerine freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı.

Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için manevralar yapmaya başladı. Yoğun trafik içinde yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in müdahalesiyle refüje çarparak karşı geçtikten sonra durdu.

Hiçbir araca çarpmayan kamyonun sürücüsü Aymergen, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı karşı şeritten gelen bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi.