Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de kapanan yayla yolu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de kar yağışının ardından kapanan yayla yolu ulaşıma açıldı.
Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Fındıklı ilçesine bağlı Küçük Yayla yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yayla yolunu ulaşıma açtı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Rize
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