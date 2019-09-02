Rize'de sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Çayeli ilçesindeki Sinan Kutlu Bulvarı'nda 4 katlı apartmanın çatısı rüzgar nedeniyle yerinden koparak caddeye uçtu.

Uçan çatının parçaları park halinde bulunan araçların üzerine düştü. 4 aracın hasar gördüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çatı parçaları belediye ekiplerince kısa sürede kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çatı yerinden kopmadan önce bir aracın yoldan geçmesi, market servis aracı sürücüsünün ise olay anında aracını durdurarak düşen çatı parçalarının altında kalmaktan kurtulması yer alıyor.

Kaynak: AA