Ankara'da başlatılan nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında 2 aylık çalışmanın ardından Muğla ve Denizli'de de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 46 zanlıdan 9'u tutuklandı, 37 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çete üyeleri, devre mülkü olan kişileri arayarak, hisselerini yabancılara değerinden daha fazla satma vaadinde bulunuyordu.

Devre mülk satışına ait sahte banka havale çıktısını gösteren şüphelilerin, bazı mağdurlardan para aldıkları, bazılarına da kredi çektirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin "Prizma" adını verdikleri bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırıp, yaklaşık 1,5 milyon lira para topladıkları tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber