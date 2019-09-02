İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde patlama oldu.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği belirtildi.

Patlama nedeniyle daireden metal parçaları ve eşyalar sokağa düştü. Mahalle sakinleri, patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayarak sokağa çıktı.

Sokakta bulunan park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmanın bazı dairelerinin de camları kırıldı.

Kaynak: DHA