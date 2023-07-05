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Türkiye
DHA 05.07.2023 16:00

Rize yaylalarındaki kar eridi: 12 ev ve bir mescidin yıkıldığı belirlendi

Rize'de, 2 bin 400 rakımlı Didingola ve Eğrisu yaylalarına çıkan köylüler, kışın yağan kar ve meydana gelen çığda, 12 ev ve bir mescidin yıkıldığını tespit etti. Hasar gören yapıların onarımına başlandı.

Rize yaylalarındaki kar eridi: 12 ev ve bir mescidin yıkıldığı belirlendi
[Fotograf: DHA]

Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyüne bağlı, denizden 2 bin 400 yükseklikteki Didingola ve Eğrisu yaylalarında sert geçen kış ayları yıkıma neden oldu.

Yoğun kar yağan yaylalarda çığ meydana geldi, 12 ev ile bir mescit yıkıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yazın göç ettikleri yaylalarda evlerinin yıkıldığını gören köylüler, malzeme getirip, ağır hasar gören evlerini onarmaya başladı.

Mescid enkazında namaz kıldılar

Evlerini yeniden inşa etmeye çalışan yayla halkı, yıkılan mescit enkazında vakit namazı kıldı.

Böyle bir afetle karşılaşmadıklarını dile getiren halk, helikopterli kayak sporu 'heliski'nin çığı tetiklediğini öne sürdü. 

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