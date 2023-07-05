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Türkiye
DHA 05.07.2023 15:48

Onur Şener cinayeti davasında sanıklara 25'er yıl hapis

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili davada İlker Karakaş ve Ali Gündüz "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Onur Şener cinayeti davasında sanıklara 25'er yıl hapis

Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı.

Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz "kasten öldürme" suçundan takdiri indirim ile 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ne olmuştu?

2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istemiş, Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

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