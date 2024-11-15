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Türkiye
TRT Haber 15.11.2024 12:10

Rize ve Malatya'da deprem oldu

AFAD, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rize ve Malatya'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.02'de gerçekleşen depremin derinliği 12,85 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya, 4,9'la sallandı

Malaya'nın Doğanşehir ilçesinde de saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti.

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, gelen ihbarların değerlendirildiğini aktarmıştı.

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AFAD Deprem Malatya Rize
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