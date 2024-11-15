"Dünyanın incisi" İstanbul Boğazı'ndan son 9 ayda 31 bin 161 gemi geçti

Boğaz'da 11 bin 665 genel kargo gemisinin seyrettiği bu dönemde en az geçiş 3 bin 180 ile ocakta, en çok geçiş ise 3 bin 716 gemiyle martta oldu.

Ocak-eylül döneminde geçen 31 bin 161 gemiden 19 bin 263'ü, kılavuz kaptan hizmeti aldı.

Gemilerden 71'i 300 metreden büyük, 1062'si 250-300 metre, 2 bin 540'ı 200-250 metre, 8 bin 359'u 150-200 metre, 11 bin 173'ü 100-150 metre, 7 bin 356'sının ise 100 metreden küçük gemilerden oluştuğu hesaplandı.

Dokuz aylık dönemde kimyasal yük taşıyan 2 bin 172 tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ocak ile eylülde 529 barç, 6 bin 708 dökme yük gemisi, 36 çimento gemisi, 2 bin 632 konteyner gemisi, 42 feribot, 11 bin 665 genel kargo gemisi, 328 canlı hayvan taşıyan gemi, 13 savaş gemisi, 570 yolcu gemisi, 7 frigorifik gemi, 422 Ro-Ro, 4 bin 769 türü belirtilmemiş tanker, 361 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 224 römorkör, 46 araç taşıyan gemi ve 637 diğer türlerdeki gemi Boğaz'dan seyretti.

9 ayda geçen gemilerin toplam ağırlığı 487 milyon ton

Bu dönemde, İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 487 milyon 659 bin 44 groston olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerine göre, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler, en az yükü şubat ayında taşıdı. Bu ayda 49 milyon 382 bin 590 groston ağırlığında gemi ve yük Boğaz'da seyretti.

Bu dönemde, en çok gemi yükünün ise toplam 56 milyon 612 bin 223 grostonla nisan ayında taşındığı belirlendi.

Ocak ayında 51 milyon 894 bin 561 groston ağırlığında 3 bin 180, şubatta 49 milyon 382 bin 590 groston ağırlığında 3 bin 210, martta 55 milyon 824 bin 425 groston ağırlığında 3 bin 716, nisanda 56 milyon 612 bin 223 groston ağırlığında 3 bin 603, mayısta 54 milyon 451 bin 108 groston ağırlığında 3 bin 520, haziranda 54 milyon 667 bin 99 groston ağırlığında 3 bin 551 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği hesaplandı.

Temmuz ayında 55 milyon 680 bin 826 groston ağırlığında 3 bin 470, ağustos ayında 55 milyon 823 bin 818 groston ağırlığında 3 bin 609 geminin yanı sıra eylülde 53 milyon 322 bin 394 groston ağırlığında 3 bin 302 geminin Boğaz'dan geçtiği aktarıldı.

Söz konusu dönemi kapsayan 274 günde, İstanbul Boğazı'ndan her gün ortalama 114 geminin geçtiği belirlendi. Buna göre İstanbul Boğazı'ndan saatte ortalama 5 geminin geçtiği kayıtlarda yer aldı.