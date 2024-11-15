Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, saat 10.46'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

"Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

Yerlikaya, deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, gelen ihbarların değerlendirildiğini aktardı.